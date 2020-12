Sulmona, arriva il Babbo Natale Alpino

SULMONA – Torna Babbo Natale Alpino, la manifestazione di solidarietà targata ANA.

Anche quest’anno torna il Babbo Natale Alpino. La manifestazione di solidarietà è organizzata come ogni anno in collaborazione con il nucleo di Protezione Civile del gruppo sulmonese dell’Associazione nazionale Alpini.

“I nostri soci – spiegano dal Gruppo Alpini “Tirone” – saranno presenti nelle giornate di sabato 12 dicembre e domenica 13, nel centro commerciale Nuovo Borgo di Sulmona per raccogliere i fondi che ci permetteranno di esaudire le richieste che i bambini delle case famiglia della Valle peligna hanno scritto nella “letterina” al Babbo Natale Alpino. Anche se stiamo tutti attraversando un momento di difficoltà economica siamo sicuri che come sempre non mancherà la generosità dei cittadini per questa nostra iniziativa. I fondi raccolti dagli alpini saranno interamente devoluti per l’acquisto dei doni di Natale ai bambini ospiti delle case famiglia della Valle Peligna. Doni che gli alpini distribuiranno direttamente nelle case famiglia durante i giorni di Natale”.

Le case famiglia coinvolte in questa iniziativa sono quelle di Sulmona, Cansano, Pacentro, Raiano e Campo di Fano.