L’Aquila – Weekend di variabilità atmosferica, nubi sparse ma scarsi fenomeni. Da lunedì torna il bel tempo.

Un altro impulso depressionario di matrice nord-atlantica, l’ennesimo di una lunga serie, raggiungerà lo stivale nella giornata di sabato. Gli effetti in termini di precipitazioni saranno, però, piuttosto scarsi sulla nostra regione, che sarà soltanto interessata dal passaggio di qualche corpo nuvoloso medio-alto. A partire da domenica un vasto promontorio anticiclonico di origine oceanica sposterà il proprio baricentro sul bacino centrale del Mediterraneo, proteggendolo dalle grandi perturbazioni atlantiche. All’inizio della nuova settimana tornerà la stabilità atmosferica e le temperature saliranno gradualmente oltre le medie del periodo. Non mancheranno, però, banchi di nebbia nelle valli al primo mattino e inversioni termiche notturne nelle conche interne e sugli altopiani appenninici.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo parzialmente nuvoloso a causa del passaggio di corpi nuvolosi medio-alti. Qualche nube in più sarà possibile sul Gran Sasso e sulle zone orientali del territorio aquilano al pomeriggio, ma i fenomeni saranno deboli, isolati e di breve durata. Temperature minime in leggero aumento (+0/+4°C), massime stazionarie (+6/+10°C). Venti deboli, in rinforzo in serata, da est/nord-est.

La giornata di domenica vedrà nuvolosità sparsa sul territorio aquilano nella prima parte, più compatta sui settori orientali del territorio. Non sono previsti fenomeni degni di nota, se non deboli, locali e di breve durata. Nel corso del pomeriggio si apriranno schiarite via via più ampie. Temperature stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione debole da nord-est. Come già accennato poco su, la nuova settimana vedrà l’esordio di un periodo di tempo stabile, governato dall’alta pressione, che però in inverno, non sempre è sinonimo di sole e cielo azzurro, ma spesso porta nebbie e gelate di notte ed al mattino.

