L’Aquila, scontro frontale sulla Mausonia

L’AQUILA – Incidente stradale sulla Mausonia, frontale tra due auto.

Brutto incidente oggi pomeriggio sulla Mausonia, tra Pianola e Monticchio. Due auto si sono infatti scontrate frontalmente. Un uomo è rimasto ferito in maniera più grave, mentre l’altro automobilista non ha subito particolari conseguenze dal frontale, se non alcune contusioni.

Lo scontro è avvenuto tra un Opel Astra di colore nero e una Peugeot 206 bianca, guidata da un anziano. Proprio quest’ultimo ha avuto la peggio. Sul posto, i vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno aiutato l’uomo ad uscire dall’auto e lo hanno assicurato a una tavola spinale, in attesa dell’ambulanza. Un vigile del fuoco è rimasto tutto il tempo al suo fianco, per rassicurarlo.

Sul posto anche la polizia municipale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo informazioni raccolte sul posto, il conducente dell’Opel Astra, che percorreva il tratto di strada da Pianola verso Monticchio, si sarebbe ritrovato davanti la Peugeot, che stava sorpassando un mezzo da lavoro. Violento l’impatto, che ha portato al ferimento dei due automobilisti.

La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso.