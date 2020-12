La bomba di Niko Romito sbarca a Pescara

La bomba di Niko Romito, una vera e propria esplosione di sapori, sbarca a Pescara.

La pandemia non ferma la voglia di fare di Niko Romito, che dopo il temporary store di Milano porta la bomba alla crema e al cioccolato anche a Pescara, sempre con la formula del temporary. Bomba, questo il nome del locale, aprirà all’angolo tra via Trento e via Milano.

La bomba di Niko Romito, fritta, dolce o salata, leggera e morbida come una nuvola, è un progetto partito da lontano, in quella che era la storia attività di famiglia, la pasticceria Reale di Rivisondoli.

Dalla pasticceria poi il progetto del ristorante, un vero e proprio tempio della cucina italiana che si trova a Castel di Sangro.

La bomba di Romito è arrivata a Napoli nel 2014, poi a Milano e oggi stabilmente nel menu di Spazio Pane e Caffè e Roma.

Fortunata poi l’idea della stazione del gusto Alt, sempre alle porte di Castel Di Sangro.

La bomba di Niko Romito, come racconta lo chef, “È una sfera di pasta lievitata, fritta e ripiena. È semplicità assoluta, un’esplosione di gusto. Buona in ogni momento della giornata”.

A Pescara, stando alle anticipazioni dello chef, l’offerta si concentrerà sulle varianti dolci: crema, confettura di albicocche, cioccolato.

Una vera e propria chicca per addolcire i palati in questo mesto Natale 2020.

“Per 20 anni tanti abruzzesi sono venuti da me, per queste festività Natalizie ho deciso di ricambiare l’affetto dimostrato ed esser io ad entrare a casa di molti di loro, in un luogo a me caro da sempre. Bombe dolci e cioccolata calda, nel cuore di Pescara. #abruzzo #natale #bomba #nikoromito”, ha scritto Romito sui social, annunciando l’apertura.

“La semplicità è il grande lusso della gastronomia contemporanea; per come la vedo io, il lusso è mangiare un biscotto al cioccolato sapendo che mi fa bene, riconoscendo quel gusto che è sedimentato nella memoria dell’infanzia, che rimanda alla tradizione e ai ricordi, ma che vive nel presente attualizzato dalla tecnica e dall’innovazione”.