A24, mezzo secolo di storia

Mezzo secolo di storia, l’ultimo tratto della A24 compie 50 anni. Tanto è passato tra la stretta di mano tra L’Aquila e Roma.

Esattamente cinquanta anni fa, oggi, veniva aperto l’ultimo tratto della A24, tra Vicovaro e Torano e consentiva di raggiungere la Capitale o ritornare in provincia in tempi più rapidi.

Un traguardo conquistato negli anni: il cantiere dell’A24 fu aperto nel 1965 a Villagrande di Tornimparte, nel luglio del 1969 l’inaugurazione del primo tratto, Roma-Castel Madama, nel settembre successivo Torano-L’Aquila Ovest, nel luglio 1970 Castel Madama- Vicovaro e infine l’ultimo tratto, Vicovaro-Torano.

Era il tassello che mancava per l’abbraccio definitivo, tramite l’arteria autostradale A24, tra il capoluogo laziale e quello abruzzese. Dal Lazio si arrivava fino a L’Aquila ovest: il casello era posizionato sopra la ex Italtel.

Un tassello importantissimo per l’Abruzzo che usciva definitivamente da una sorta di isolamento territoriale.

“Era il riscatto di Fontamara”, come ebbe modo di scrivere Bruno Vespa. Il giornalista all’epoca, come riporta Il Messaggero, era stato appena assunto dalla Rai ma fece un articolo per l’inserto speciale de Il Tempo, che il suo giornale realizzò alcuni mesi prima in occasione dall’apertura del tratto A24 tra L’Aquila e Avezzano.

Con la A24 quindi, a Roma non ci si andava più, dunque, solo per lavoro, per studio o per motivi gravi di salute ma anche per lo shopping e per passare una giornata in allegria.