XFactor2020, l’Abruzzo fa il tifo per Casadilego

Tutto pronto per la finale di XFactor2020. L’Abruzzo tifa per Casadilego, al secolo Elisa Coclite, 17 anni, artista dal talento cristallino di Montorio al Vomano.

Figlia di musicisti, è cresciuta fra le note: papà Massimiliano è un jazzista a livello internazionale e insegna al Conservatorio Casella dell’Aquila. La mamma Alessia Martegiani, che l’ha accompagnata alle audizioni, è una cantante e insegna al Conservatorio di Teramo. E dal primo momento in cui Casadilego – Elisa è salita sul palco, ha incantato e commosso giudici e pubblico.

Alle audizioni è stato il brano “A case of you” a far sciogliere Manuel Agnelli che poi, pur non essendo il suo giudice nel talent, l’ha sempre considerata un talento, una perla rara. Unica. Hell Raton – Manuelito duetterà con la nostra Casadilego nel primo brano, Stan (cover di Eminem featuring Dido).

La 17enne ha in serbo per la finale anche Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, e Xanny di Billie Eilish.

XFactor2020, gli altri finalisti

L’artista di Montorio se la vedrà con il super favorito Blind, con il gruppo Little Pieces of Marmelade e con lo stravagante Naip. Nella prima manche duetteranno con i loro giudici. Poi sarà il turno del best of e, infine, degli inediti già presentati nel corso della stagione. Appuntamento alle 21.15 in diretta su Sky Uno e in chiaro su TV8.

XFactor2020: le canzoni della finale

PRIMA MANCHE: duetti con i giudici

Little Pieces of Marmelade: Veleno ft. Manuel Agnelli (cover Afterhours)

N.A.I.P.: Lollipop ft. Mika (cover Mika)

Blind: La Fine ft. Emma (cover Tiziano Ferro/Nesli)

Casadilego: Stan ft. Hell Raton (cover Eminem feat. Dido)

SECONDA MANCHE: best of

Little Pieces of Marmelade: I Am the Walrus (cover Beatles); Bullet With Butterfly Wings (cover The Smashing Pumpkins); Gimme All Your Love (cover Alabama Shakes)

N.A.I.P.: Attenti al Loop (inedito); Amandoti (cover CCCP); Partecipo (inedito)

Blind – Bambino/Per me è importante (inedito su cover Tiromancino); Cicatrici (inedito); Affari Tuoi (inedito)

Casadilego: Kitchen Sink (cover Twenty One Pilots); xanny (cover Billie Eilish); A case of you (cover Joni Mitchell)

TERZA MANCHE: inediti

Little Pieces of Marmelade: One cup of Happiness (inedito)

N.A.I.P. – Oh Oh Oh (inedito)

Blind – Cuore Nero (inedito)

Casadilego – Vittoria (inedito)

XFactor2020, l’Abruzzese fuori sede: #forzacommà

Non poteva mancare l’incoraggiamento dalla pagina dell’Abruzzese fuori sede che, in queste settimane, ha sempre celebrato con simpatia e ironia le gesta di Elisa.