L’Aquila – Venerdì tregua dal maltempo: cielo sereno al mattino, nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità, minime in calo.

La giornata di venerdì segnerà una tregua dal maltempo dei giorni scorsi. Al primo mattino il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso e nelle valli si formeranno banchi di nebbia. Nel corso delle ore assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità, dapprima sulle zone a confine con il Lazio e successivamente, in serata, sul resto del territorio aquilano. Non sono previste precipitazioni per l’intero arco delle 24 ore.

Temperature minime in calo (-5/-1°C), massime stazionarie (+7/+11°C). Ventilazione debole di direzione variabile.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)