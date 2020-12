Domenico Nardis nuovo coordinatore dell’Area omogenea 8

I sindaci hanno scelto: il nuovo coordinatore dell’area omogenea 8 è Domenico Nardis, primo cittadino di Villa Sant’Angelo.

Trovata la quadra sul nome: alla votazione, che si è conclusa con voto di unanimità, era assente soltanto il primo cittadino di Acciano Fabio Camilli.

“C’è tanto lavoro da fare” dice al microfono del Capoluogo Nardis, il neo coordinatore dell’Area Omogenea 8.

“Il primo passo che faremo è quello di far uscire un documento condiviso con le nostre richieste all’Usrc. L’Area omogenea 8 ha specificità uniche: abbiamo in una sola area più danni di tutte le altre messe insieme. Spingeremo poi per la stabilizzazione dei precari del sisma: chiederemo anche un incontro con i sindacati perché queste professionalità devono rimanere sul territorio a disposizione del percorso di ricostruzione dei nostri borghi”.

Oltre la ricostruzione: lo sviluppo del territorio passa anche per il potenziamento dei Progetti Integrati per il turismo e il migliore utilizzo possibile dei fondi Restart.

“Dobbiamo dare una sferzata ai Pit” prosegue Nardis “così come è importante utilizzare al meglio i fondi Restart per le aree commerciali e artigianali. Sono dei passaggi importanti: penso all’area artigianale di San Demetrio, ai Pit da 16milioni di euro dell’area omogenea 8, alla strada che porta a Fontavignone, alle piste e ai percorsi ciclabili”.