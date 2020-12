Cashback senza pensieri, come aggirare i problemi tecnici dell’app IO

App in crash, difficoltà nell’inserimento delle carte, il cashback di Natale può trasformarsi in un incubo. Ma c’è il modo di aggirare le difficoltà.

L’ultimo Dpcm dell’emergenza Coronavirus prevede il famigerato cashback, un rimborso del 10% (fino a un massimo di 150 euro) sulle spese natalizie, fino a fine dicembre (almeno in questa prima fase). Un rimborso che vale solo per i “negozi fisici” e non per la spesa online. Per attivarlo, però, di internet c’è comunque bisogno in quanto secondo le indicazioni “ufficiali” bisogna essere dotati dello SPID, in alternativa potrà essere utilizzata la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al PIN ricevuto al momento del rilascio; bisogna scaricare l’App IO ed effettuare l’accesso attraverso le credenziali SPID o con la CIE abbinata al PIN. Durante la registrazione verranno richiesti anche gli estremi di una o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat oppure di attivare il cashback sull’account Satispay. Infine sarà richiesto il codice IBAN del conto sul quale si intende ricevere il rimborso, che avverrà direttamente con un bonifico nei primi mesi del 2021.

Tutto facile? Non proprio. Tante infatti sono state le segnalazioni di disservizi per un sistema “macchinoso” che nasconde insidie tecniche che spesso scoraggiano l’utente. App in crash, difficoltà nell’inserimento delle carte e dell’Iban, ottenere l’agognato rimborso sembra impossibile.

Ma un metodo più semplice esiste, basta utilizzare le app già convenzionate che “comunicano” autonomamente e direttamente con l’applicazione della pubblica amministrazione per il rimborso del cashback. Si tratta di app come YAP, HYPE, SELLA, ENEL X PAY, SATISPAY o POSTEPAY, attraverso le quali i pagamenti si possono collegare direttamente al cashback, senza ricorrere all’app IO o all’identità digitale.

CLICCA QUI per conoscere tutte le app già “collegate” al sistema di rimborso.