Abruzzo zona arancione, niente sospensiva: il TAR convoca Ministero e Regione

L’AQUILA – Nessuna sospensiva per l’ordinanza del presidente Marsilio, il TAR convoca Ministero e Regione in videoconferenza per l’impugnativa dell’ordinanza sulla zona arancione in Abruzzo.

Il presidente del TAR Abruzzo, Umberto Realfonso, ha convocato per domani 11 dicembre, in videoconferenza, i difensori di Ministero e Regione per le audizioni relative alla richiesta di annullamento dell’ordinanza con cui il presidente Marsilio ha anticipato la zona arancione per l’Abruzzo. Il ministero aveva richiesto nel frattempo la sospensione dell’efficacia, inaudita altera parte, per l’urgenza derivante dal rischio contagi ma il TAR ha ritenuto “che il rinvio a domani della decisione sulla presente istanza interinale di sospensione non appare tale da mettere realmente a rischio la salute pubblica nella Regione in relazione alla circostanza per cui il numero di casi si presenterebbe in leggera continua diminuzione”.

Quindi nessuna sospensione, e il rinvio di ogni decisione all’incontro di domani.