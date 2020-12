Tanti auguri Loredana!

Buon compleanno a Loredana Lombardo, senza dubbio la giornalista più modaiola della redazione del Capoluogo!

Dalle ciabatte di pelo ai rossetti rigorosamente no transfer (che vanno bene anche con la mascherina, ovviamente leopardata) Loredana è entrata nella redazione del Capoluogo come farebbe un tornado in una placida domenica d’estate.

Chiassosa, incasinata, perennemente al telefono (con una rubrica che fa invidia a qualsiasi giornalista) ma con una grande sensibilità, disponibilità e generosità. E soprattutto, con un cuore gigante che butta al di là dell’ostacolo quando le difficoltà della vita si fanno più importanti.

Una collega a dir poco unica alla quale mandiamo i nostri più grandi auguri!

L’anno scorso eravamo insieme a festeggiare: quest’anno perdiamo un turno, ma lo riprenderemo con gli interessi!