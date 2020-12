Ottaviano Del Turco gravemente malato, gli tolgono anche la pensione

Ha il cancro, il parkinson e l’alzheimer e gli revocano anche la pensione. Il “regalo di Natale” dell’Ufficio di Presidenza del Senato ad Ottaviano Del Turco.

L’ufficio di presidenza del Senato ha tolto la pensione (o il cosidetto vitalizio) all’ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Il provvedimento è stato adottato, secondo una legge del 2015, per le note vicende giudiziarie risalenti però al 2006.

Nessuna pietà, quindi, per Ottaviano Del Turco, per cui l’Ufficio di Presidenza del Senato ha votato la revoca del vitalizio, nonostante l’ex presidente della Regione Abruzzo, annientato da una lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto in gran parte assolto, ma condannato relativamente a un’unica accusa della valanga che gli sono piovute addosso, attualmente è gravemente malato. Ha infatti il cancro, il parkinson e l’alzheimer. E ora si ritrova anche senza pensione.

“Quello che è successo l’altro giorno all’ufficio di Presidenza del Senato – scrive Piero Sansonetti su Il Riformista – è una cosa indegna. Che getta vergogna sulle istituzioni del nostro paese. È un atto vigliacco, feroce e illegale. Illegale perché il presunto reato del quale è ingiustamente accusato del Turco risale comunque al 2006 e la norma sul ritiro della pensione è del 2015. Non esiste nessun costituzionalista al mondo che potrà sostenere che restare senza pensione non sia una pena accessoria, per qualunque cittadino, parlamentare o no che sia. E non esiste nessun costituzionalista che potrà mai spiegare a qualcuno che conosce l’italiano, e che ha letto la Costituzione (che è scritta in semplice italiano) che una pena retroattiva è legittima. La punizione decretata dal Senato per Del Turco è infame ma anche illegale. Spero che molti di quelli che l’hanno sottoscritta lo abbiano fatto inconsapevolmente, per distrazione. Ora c’è un solo modo per riparare. Cioè, c’è una sola persona che può intervenire per sanare questo orrore. È il Presidente della Repubblica. Che per fortuna appartiene ad un’altra generazione politica, rispetto a quella dei fucilieri di Del Turco”.

“Del Turco fu messo in trappola, accusato addirittura di associazione a delinquere. Gettato in carcere per mesi. Le prove non c’erano, per questo lo tenevano in cella. Speravano che confessasse, ma non aveva niente da confessare. Le poche prove sbandierate dagli accusatori si rivelarono false. Alla fine le accuse caddero quasi tutte, la Cassazione le cancellò, la teoria del grande imbroglio si sbriciolò, e Del Turco, che era stato abbandonato da quasi tutti, soprattutto – come succede spesso – dal suo partito, e cioè dal Pd, finì condannato solo per il reato di induzione indebita. È stata una condanna ingiusta, fondata su un teorema, non sulle prove. Ora pende in Cassazione una richiesta di revisione del processo. Del Turco però non saprà mai se il nuovo processo ci sarà davvero e se finalmente potrà ottenere l’assoluzione. Perché la lunga vicenda giudiziaria lo ha logorato, ha annientato il suo fisico. Oggi è chiuso in casa, è malato di cancro, di parkinson e di alzheimer. Non ragiona più. Non riconosce nemmeno i suoi familiari. Ha pagato in modo terrificante una colpa che non ha commesso. È contro quest’uomo, cioè contro uno dei protagonisti della storia della repubblica e contro una persona malatissima, che si sono accaniti i senatori che hanno deciso di togliergli la pensione. Ci sarà una rivolta di politici, di intellettuali, di giornalisti, di persone normali, di fronte a questo atto di puro sadismo? Temo di no”.