L’Aquila, Uffici scolastici tornano in centro ma si gela

L’AQUILA – Gli Uffici scolastici tornano in centro storico, ma il riscaldamento non funziona.

Questa mattina segnava 11° il termometro all’interno degli Uffici scolastici a L’Aquila. Sia l’Ufficio Scolastico Provinciale, che quello Regionale, infatti sono tornati in centro storico. La buona notizia è però offuscata dalla segnalazione a #dilloalcapoluogo che evidenzia come i riscaldamenti non funzionino.

Risultato, uffici gelati, come testimonia la foto inviata a corredo della segnalazione: 11°.

