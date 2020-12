L’Aquila, rifiuti dello screening alla primaria San Francesco: alunni rimandati a casa

L’AQUILA – Dovevano ricominciare oggi le lezioni alla scuola primaria San Francesco, ma la dirigente scolastica ha rimandato tutti a casa: c’erano ancora i rifiuti dello screening Covid.

Genitori costretti a riprendersi i figli e riportali a casa alla scuola primaria San Francesco dove, alla riapertura delle scuole, il personale ha ritrovato i rifiuti dello screening Covid 19 ancora nell’edificio. Inevitabile a quel punto la decisione della dirigente scolastica, che ha sospeso l’attività didattica. Qualcuno non ha neppure atteso la decisione della scuola: “Non tanto per l’attesa, ma per il via vai di persone che ci sarenne stato. Facciamo tanto per evitare assembramenti, e poi…”.

“Mi sono giunte da più parti segnalazioni di problemi rilevati in alcuni plessi scolastici, interessati nei giorni scorsi dall’attività di screening sulla popolazione, – scriveva già ieri il sindaco Pieruligi Biondi – in cui non sarebbero stati ritirati i rifiuti speciali. Si tratta di una competenza che esula da quelle attribuite al Comune dell’Aquila ma in capo alla società specializzata cui la Asl, ci è stato comunicato formalmente e ribadito in più di un’occasione ufficiale, avrebbe dovuto estendere il contratto con oneri a carico dell’Agenzia regionale di protezione civile. Il Comune, che ha sollecitato più volte lo svolgimento del servizio – in ultimo attraverso una diffida formale partita nella giornata di ieri – si è invece occupato della sanificazione dei locali, trattandosi di una prerogativa in capo all’ente comunale. Il personale del Comune, infine, ha provveduto a effettuare sopralluoghi in tutte le sedi della campagna di screening per sincerarsi che fosse stato ripristinato perfettamente lo stato dei luoghi”.