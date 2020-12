L’Aquila – Mercoledì nuvolosità irregolare con rovesci intermittenti, quota neve in calo verso gli 800-900 metri.

La giornata di mercoledì trascorrerà con nuvolosità irregolare su tutto il territorio aquilano, più compatta sulle zone a confine con il Lazio. Saranno proprio queste zone quelle più interessate dai fenomeni, che saranno intermittenti, localmente moderati e a carattere di rovescio. Spostandosi verso est, le precipitazioni saranno via via meno probabili e la nuvolosità lascerà spazio a locali schiarite. La quota neve sarà in calo dagli iniziali 1200-1300 metri fin verso gli 800-900 metri della sera, quando però i fenomeni tenderanno a cessare.

Temperature in calo, sia nei valori minimi (-1/+2°C) che in quelli massimi (+3/+6°C). La ventilazione spirerà moderata dai quadranti sud-occidentali.

(Francesco De Angelis)

