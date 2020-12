L’Aquila – Giovedì alternanza tra nuvole e sole, temperature nelle medie del periodo.

La giornata di giovedì vedrà alternanza di annuvolamenti e schiarite sulle zone più occidentali del territorio aquilano. Qualche rovescio isolato sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio e sul Gran Sasso, specie nelle ore pomeridiane, con quota neve sui 1200 metri di quota. Spostandoci verso est le nubi saranno sempre più diradate e gli spazi di sereno via via più ampi. Al primo mattino si potranno formare dei banchi di nebbia nelle valli.

Temperature minime in leggero calo (-2/+2°C), massime stazionarie (+6/+10°C). Venti deboli/moderati sud-occidentali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)