Accademia Medica dell’Aquila, firmato l’atto costitutivo

Inizia l’attività dell’Accademia Medica dell’Aquila, Ettore Martini presidente.

Con una riunione telematica svoltasi ieri sera si è insediamento il direttivo dell’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi” onlus. La promozione della Scienza, Storia e Cultura del territorio attraverso nuove progettualità di interesse pubblico sono gli obiettivi dell’Accademia da avviare in questo momento storico di grande preoccupazione, che richiede riflessione e saggezza. Nella prima riunione di ieri sera il Presidente, Dott. Ettore Martini, ha espresso a tutti i consiglieri e alle Istituzioni che essi rappresentano il ringraziamento sincero per aver aderito all’iniziativa e sono stati definiti gli aspetti tecnici per l’inizio delle attività. Ma soprattutto è stato sottolineato il ruolo che l’Accademia può avere in termini di sensibilizzazione della comunità verso temi di interesse pubblico, tra cui l’attuale pandemia Covid. A tal fine il direttivo si è impegnato, quale prima attività, a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui social e sui media verso comportamenti virtuosi, prima e più efficace arma per dare una nuova prospettiva di reale miglioramento all’attuale situazione. Sono state vagliate altre progettualità in linea con questi obiettivi e gettate le basi per interazioni con istituzioni pubbliche e private, finalizzate a perseguirli.

“La nostra città e la nostra provincia – spiegano dall’Accademia – sono già state segnate, negli ultimi anni, da eventi terribili che ci hanno segnato profondamente. L’Accademia Medica vuole perciò proporsi come simbolo di rinascita e di grande resilienza, e come volano di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico. Sono state vagliate diverse progettualità in linea con questi obiettivi e gettate le basi per interazioni con istituzioni pubbliche e private, finalizzate a perseguirli. Si ricorda che l’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila presenta a proprio interno componenti indicati dal Comune dell’Aquila, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dalla Provincia dell’Aquila, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, dalla ASL 1 – Abruzzo. Essa non ha e non vuole avere un ruolo politico, ma certamente può rappresentare un centro di sviluppo di idee e progetti a cui la politica e le Istituzioni possono far riferimento.

Accademia Medica dell’Aquila, il direttivo.

La composizione del direttivo appena insediato, costituito da soci fondatori e da componenti indicati dalle Istituzioni sopra citate, è la seguente:

Presidente: Ettore Martini

Vice Presidente: Maurizio Ortu

Segretario/Tesoriere: Franco Marinangeli

Consiglieri: Edoardo Alesse, Walter Capezzali, Elisabetta De Blasis, Alfeo Fiore Donati, Umberto Giammaria, Mario Giannoni, Silvia Maria Mantini, Gianlorenzo Piccioli, Alessandro Ricci, Terenzio Ventura