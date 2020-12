Abruzzo zona arancione, ad Avezzano torna il mercato del sabato

AVEZZANO – Torna il mercato del sabato, Di Stefano: “Tamponi per i titolari e maggiori controlli”.

Con il ritorno dell’Abruzzo in zona arancione, il mercato del sabato tornerà a riempire piazza Torlonia. In relazione alle normative previste dal Dpcm, l’amministrazione targata Di Pangrazio ha disposto il regolare svolgimento dei mercati nella massima sicurezza.

“Dopo la riunione con le associazioni di categoria, svolta con l’assessore al Commercio Pierluigi Di Stefano – afferma il Sindaco – abbiamo deciso di garantire ai lavoratori ambulanti il diritto a lavorare, come espressamente stabilito dal Dpcm. Si farà dunque il mercato del sabato e sarà un mercato svolto nella massima sicurezza. Con le associazioni di categoria abbiamo concordato al riguardo uno screening per tutti i titolari di posteggio e i test saranno effettuati direttamente dagli assessori Patrizia Gallese e Maria Teresa Colizza, per garantire la massima precauzione sulla quale stiamo lavorando senza sosta dal primo giorno di insediamento”.

“Sarà un mercato sicuro e monitorato – fa eco l’assessore Di Stefano – oltre ai tamponi per gli ambulanti, unico caso in Italia, abbiamo studiato formule per limitare gli accessi davanti ai posteggi con l’applicazione di delimitatori adesivi, inoltre aumenteremo i controlli per garantire il rispetto delle regole volte al distanziamento sociale – conclude – Vogliamo assicurare il sacrosanto diritto al lavoro dei commercianti ambulanti e siamo convinti che con le misure studiate il mercato sarà svolto nella massima sicurezza per tutti”.