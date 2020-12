Progetto Case Bazzano, niente riscaldamenti da 2 giorni “Dormiamo nel gelo”

Due giorni con i termosifoni spenti e nessuno interviene per ripristinare il disservizio. Intanto una palazzina del Progetto CASE di Bazzano se ne sta al gelo, soprattutto la notte. “Ho chiamato il numero apposito per segnalare il problema più volte e più volte mi è stata detto che sarebbe arrivato il tecnico per l’intervento. Ma del tecnico neanche l’ombra”.

La segnalazione a “Dillo al Capoluogo” arriva direttamente da una residente della palazzina in cui si è verificato il disservizio, a Bazzano.

“Abito in un progetto CASE e da due giorni l’intera palazzina è senza riscaldamenti. I responsabili, ieri alle 14, mi hanno detto che sarebbe arrivato un tecnico, ma poiché così non è stato alle 21, rientrata in casa e avendola trovata gelida, ho deciso di richiamare di nuovo. ‘Manderemo subito qualcuno’, mi rassicurano. Passa un’ora ma nessuno arriva. Richiamo una terza volta e mi rispondono che avrebbero sollecitato il tecnico, che comunque era stato avvertito già da un’ora. Poi vengo richiamata e mi viene spiegato che poiché alle 23 i termosifoni vengono spenti l’intervento del tecnico non avrebbe risolto nulla nell’immediato”.

“È normale passare due notti al freddo?”, si chiede la lettrice, che denuncia l’accaduto alla nostra redazione.

“Abbiamo comunicato anche che nella palazzina vi sono una donna in gravidanza e anziani che fanno dialisi. Oltre a famiglie con bambini piccoli. Sono disgustata dalla gestione di tutto ciò! Arriverà un tecnico? Chi lo sa! Intanto sono tre giorni che ci lasciano al freddo”.

