Maura De Dominicis, la event planner al tempo del Covid 19

Fare l’event planner al tempo della pandemia sembra un po’ un ossimoro ma Maura De Dominicis non si abbatte e pensa già al futuro.

Maura De Dominicis, è una giovane ragazza aquilana che, dopo essersi specializzata nel settore per due anni, ha aperto la sua agenzia di wedding planner ed eventi proprio a febbraio 2020, poco prima del lockdown.

“Sembra quasi uno scherzo del destino – spiega Maura al Capoluogo – praticamente appena iniziato ho dovuto fermarmi ma spero davvero che questo 2021 sia l’anno della rinascita anche per me e per tutti i colleghi del settore che hanno visto anni di lavoro andare letteralmente in fumo”.

É noto, ormai da mesi, che a risentire di più economicamente della pandemia sia stato proprio il settore degli eventi. Una crisi nera per tutto un comparto che gira intorno ai matrimoni e che va dai wedding planner, ai fotografi, alle location, agli atelier e molti altri.

“Io spero davvero che si possa ricominciare il prima possibile a festeggiare, perché le persone di cui ci circondiamo sono il sale della vita e, festeggiare, è solo il mezzo per concretizzarlo – continua Maura – voglio pensare positivo.”

Per adesso Maura che non vuole aspettare e basta, ha pensato di reinventare la sua attività con le esigenze della pandemia.

Se non si possono festeggiare matrimoni e compleanni in grande stile è comunque possibile festeggiare in casa una nascita, un compleanno o le imminenti feste natalizie, nella propria bolla familiare e con tutte le cautele.

“Ho pensato che potrebbe essere carino allestire anche solo il proprio salotto per un collegamento Zoom con i parenti, cosa molto in voga in questi mesi di isolamento e reclusione forzata. In vista delle imminenti feste natalizie ho anche pensato che, con tutte l cautele, potrei aiutare nella preparazione della decorazione di casa. È il mio lavoro e dopotutto anche se in forma molto ristretta è comunque bella una location accogliente curata nei minimi dettagli”.

L’idea di Maura quindi è quella di portare la sua opera a domicilio: “Per chi non lo ha già fatto posso aiutare anche nella preparazione dell’albero di Natale e degli addobbi, oppure, possiamo decidere insieme un allestimento. Ovviamente i costi sono molto ridotti data la situazione, per me è anche un modo per rimanere in allenamento”.

“Ho sempre avuto grande passione per gli eventi, soprattutto i matrimoni e mi piace organizzare eventi unici, tutti differenti l’uno dall’altro e che rispecchino la personalità dei miei clienti. Eventi in cui questi ultimi possano godersi la festa, perché sanno che c’è una wp pronta a risolvere qualsiasi problema possa presentarsi e che si prenderà cura dei loro ospiti”.

Quali sono i vantaggi nell’assumere una event/wedding planner?

“Collaborando con me è possibile risparmiare, perchè fornisco una rosa di fornitori tra cui i clienti potranno scegliere e godere di una scontistica riservata a loro grazie ai miei contatti. Inoltre, sgravando i futuri sposi di tanti impegni, anche burocratici, si arriva al grande giorno molto più rilassati”.

“Immaginate quanto tempo necessita solo il trovare, scegliere e selezionare i fornitori giusti, (in totale circa 16), quanti appuntamenti da fissare, stipulare i contratti, gli allestimenti da creare, la grafica, le bomboniere da confezionare, il viaggio da prenotare.. e alla confettata chi ci pensa? Se avete una wp avrete la metà del tempo risparmiato”.

Perchè scegliere proprio Maura come event planner?

“Oltre ai vantaggi in termini economici e di tempo, penso l’evento nel dettaglio, senza tralasciare nulla. Un lavoro che dura mesi o anche un anno, nel caso dei matrimoni. Le feste, gli eventi e i matrimoni tendono ad essere un po’ tutti in serie. Io punto all’unicità, personalizzando quella giornata in base alla storia dei clienti che siano sposi o persone che vogliono festeggiare un compleanno, un baby shower, una festa di laurea”.

Come studi un evento?

“Parto chiedendo la data, quanti invitati sono previsti e il budget che abbiamo a disposizione. Da lì cominciamo a contattare i fornitori e fare i preventivi. Io ne propongo qualcuno, li faccio incontrare, si firma il contratto e via, si parte”.

“Poi arriva la parte più personale: con un brainstorming creativo buttiamo giù le idee su quello che deve essere l’evento, tirando fuori un fil rouge che sia un tema, un colore, un soggetto o anche un paesaggio. Questo verrà ripreso in ogni dettaglio di quella giornata. Da lì la nostra creatura prende forma”.

“La wedding planner è un lavoro che viene spesso sottovalutato, soprattutto nelle nostre zone, altrove è un mestiere di tutto rispetto, che ha i suoi pro e i suoi contro, per esempio, al tempo della pandemia, io, come tanti colleghi, non abbiamo proprio potuto lavorare.”

Pensando proprio alla pandemia, alla difficoltà a tornare a quella che era la vita di prima, Maura ha un piano B?

“Innanzitutto, nel mondo del 2.0 si può pensare a degli eventi online che un po’ hanno già preso piede. I nuclei familiari separati per mesi dal primo lockdown hanno festeggiato via Zoom ad esempio le ricorrenze familiari e si potrebbe pensare di fare la stessa cosa, ma in grande stile. Certo non è la soluzione per la vita ma io credo che piano piano si potrà sicuramente tornare a fare eventi e grandi eventi, con tutte le dovute cautele”.

Un tipo di festa che sta prendendo piede in Italia, anche qui da noi è ad esempio il baby shower, un party pomeridiano, per gli amici e i parenti più stretti, prima del parto.

“Un momento di gioia in cui i genitori comunicano il sesso del nascituro o, ancora più simpatico, gli amici o la wp organizzano dei giochi per farlo scoprire ai genitori stessi. Nasce con l’obiettivo di festeggiare poco prima della nascita in modo da lasciare poi sereni e tranquilli i genitori. In molti casi è anche utile per le giovani coppie che con una festa riescono con l’aiuto dei parenti e degli amici ad acquistare tutto l’occorrente per il bambino”.

Anche per i baby shower c’è un organizzazione serrata, si parte da un tema o un colore e si procede con un format molto americano anche nello stile: “Ci sono i dolcetti come i cupcakes o i macarons francesi e biscottini, palloncini e così via”.

“Voglio pensare positivo, spero davvero di tornare presto in pista. Certo oggi non abbiamo ancora dati certi soprattutto perchè non sappiamo cosa accadrà da qui a qualche mese. Alcuni eventi richiedono un anno di preparativi tra prenotazioni e fornitori e tante date del 2021 sono già bloccate perchè bisogna celebrare per esempio i matrimonio rimandati del 2020″.

“Intorno ai giorni d’arancio c’è un mercato mondiale che non vede l’ora di ripartire: speriamo davvero che ci sia un’attenzione particolare da parte del governo con contributi e fondi ad hoc per il nostro settore, con una sospensione dei versamenti fiscali e agevolazioni mirate a consentire la sopravvivenza per migliaia di aziende che altrimenti hanno serie probabilità di fallire”.

In ogni caso Maura è pronta, anche solo per un preventivo, per un allestimento natalizio o per cominciare a pensare ad un 2021 “esplosivo e pieno di festa: Per tutte le informazioni è possibile contattarla al 329/3133753, su Instagram, wp_mauradedo, oppure sulla pagina Facebook.