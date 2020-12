Covid 19, centralino irraggiungibile: parlare con il numero verde è un’impresa

L’AQUILA – Ancora disguidi di comunicazione nell’ambito dell’emergenza Covid 19.

A #dilloalcapoluogo due segnalazioni relative a problemi di “comunicazione” tra cittadini e numeri dedicati all’emergenza Covid 19.

“Dopo 19 telefonate al numero verde, che ti dice di rimanere in attesa per mantere la priorita acquisita, – sottolinea la prima segnalazione – viene chiusa la comunicazione; in questo momento così difficile è un servizio che non può non funzionare, visto che si parla comunque di numero di emergenza”.

“Possibile mai – si chiede nella seconda segnalazione – che il centralino ASL per l’emergenza Covid sia irraggiungibile da giorni? Entra regolarmente in funzione la segreteria, invitando a non riagganciare per mantenere la priorità acquisita e dopo un paio di minuti regolarmente cade la linea“.