8 dicembre, l’Immacolata Concezione: è il giorno dell’albero di Natale

Tradizione vuole che l’albero di Natale si prepari l’8 dicembre, giorno festivo dell’Immacolata. Soprattutto quest’anno, però, complice il lockdown, in moltissimi hanno deciso di addobbare casa prima. Non i tradizionalisti.

L’albero di Natale, del resto, è uno dei simboli più antichi delle feste, dalla storia tramandata per tradizione pagana, poi intrecciatasi con la religione.

Un simbolo, appunto, per celebrare il solstizio d’inverno e prepararsi, poi, all’arrivo della stagione primaverile, decorando le piante sempreverdi con tante palline colorate.

In un secondo momento, secondo le religione cristiana, l’albero di Natale è diventato una delle principali rappresentazioni della speranza e della natività, insieme al presepe.

L’utilizzo dell’albero in senso moderno arriva dall’Estonia, quando, nel 1441, fu allestito un grande abete nella Piazza Municipio di Tallinn, attorno al quale giovani scapoli, uomini e donne ballavano insieme, alla ricerca della propria anima gemella. Dopo il 1800 la tradizione dell’albero è arrivata in molti stati europei. In Italia la prima a fare un albero di Natale fu la Regina Margherita: ne chiese l’allestimento in una delle sue stanze personali. Da allora la ‘moda’ si diffuse in tutto il paese, diventando un’usanza cara agli italiani.

Oggi ogni città vuole il suo albero nella sua piazza principale, ognuno lo fa a casa sua e, se tradizionalista, senza mai anticipare né posticipare la data dell’8 dicembre.

Molti fanno confusione sul perché tradizionalmente si è scelto l’8 dicembre per l’allestimento prenatalizio di albero e presepe.

Fondamentalmente perché non tutti conoscono il significato della festività religiosa dell’Immacolata Concezione. Le radici della giornata, segnata in rosso sui nostri calendari, risalgono all’8 dicembre 1854. Quando fu Papa Pio IX a proclamarne il dogma cristiano. Da allora la Chiesa Cattolica celebra questa festa religiosa. Ma qual è il suo significato?

L’Immacolata Concezione non si riferisce al concepimento di Gesù, ma a quello di Maria. La Vergine concepita senza peccato originale e preservata da ogni macchia, nel grembo di Sant’Anna. Si festeggiava anche in Oriente già nel VI secolo, poi grazie al Papa è entrata nel calendario della Chiesa.

La tradizione fatta di motivi religiosi e calendario festivo ha fatto sì, nel tempo, che fosse proprio l’8 dicembre, allora, il giorno prediletto per allestimento di albero e presepe. Tra date storiche per la religione e paganesimo, in realtà, non c’è una regola precisa per fare l’albero di Natale. Semplicemente l’8 dicembre è il primo giorno di festa utile per spendere il proprio tempo dedicandosi alla decorazione dell’albero in famiglia.