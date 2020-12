Screening Covid19 L’Aquila, la clinica mobile in centro storico

L’AQUILA – La clinica mobile per lo screening Covid operativa ai Quattro Cantoni.

La clinica mobile per i test dello screening di massa della popolazione dell’Aquila sarà operativa ai Quattro Cantoni – centro storico – alle 15 circa. I test andranno avanti fino alle 18.

Sempre fino alle 18 saranno in funzione le sedi dell’Auditorium Castello – Viale delle Medaglie d’Oro; il drive through Stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; il drive through Monticchio – ex multisala Garden.