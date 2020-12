Screening Covid 19 Avezzano, con 9500 tamponi “dati sotto le aspettative”: altri due giorni di test

Sono 9513 i tamponi antigenici totali eseguiti ad Avezzano, i test andranno avanti fino a domani. Lo screening “non ha dato i risultati sperati in quanto a partecipazione. Il dato positivo, comunque, è la bassa percentuale di positivi risultata dai test”. Parla l’assessore Colizza.

22,3% è la percentuale momentanea della popolazione di Avezzano che si è sottoposta allo screening di massa. “È stato fatto di tutto affinché la popolazione aderisse, di più penso che non si potesse fare”. Il commento a caldo dell’assessore alle Politiche Sanitarie e all’Emergenza Covid.

14 postazioni attivate in tutto il territorio comunale, tra il capoluogo e le frazioni. 32 sono i casi totali risultati positivi, che dovranno essere sottoposti a tampone molecolare. I numeri risultanti, però, fanno di Avezzano, secondo centro per popolazione della provincia, la città meno testata tra le grandi aree chiamate alla mappatura. Almeno fino ad ora. Lo screening, infatti, andrà avanti oggi e domani, 8 dicembre.

“Puntavamo a una partecipazione maggiore. La stessa organizzazione era stata messa a punto in previsione di un afflusso più importante. Per come si è svolta l’intera attività, tuttavia, non possiamo recriminarci nulla, tutto il contrario. È stato un grande sforzo di professionisti, volontari, associazioni, amministratori. L’unico giorno in cui si sono registrate code è stato il primo, venerdì 4 dicembre”.

Qualche intoppo c’è stato, soprattutto causa maltempo. Nella frazione di Castelnuovo, infatti, per le piogge incessanti del weekend, le attività di prelievo sono state interrotte. Coloro che non hanno potuto fare i tamponi per questo motivo potranno contattare il COC, per la richiesta del servizio domiciliare o recarsi al centro più vicino (Palestra Vivenza).

“Scopo dello screening – continua l’assessore Maria Teresa Colizza – è quello di intercettare gli asintomatici e, ovviamente, minore è il campione, minore è il numero degli asintomatici intercettati. Tuttavia, la percentuale venuta fuori di positivi è stata comunque bassa, dello 0,3%. Una bella notizia e un lavoro che si è svolto in maniera abbastanza tranquilla, con la maggiore partecipazione nei drive through predisposti. Probabilmente ha pagato organizzare più postazioni di screening nella stessa area, grazie allo sforzo dell’intera macchina di volontariato”.

Questi i numeri relativi alla partecipazione del mondo del volontariato: Volontari Protezione Civile Avezzano 13 volontari, Croce Verde Avezzano 17 volontari, Volontari Protezione Civile Capistrello 8 volontari, Associazione Nazionale Alpini di Antrosano 1 volontario, Associazione Nazionale Alpini di Paterno 2 volontari, Associazione Modavi di Spoltore 9 volontari, Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia 22 volontari, ARCI Pesca di Lentella 3 volontari, Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo 6 volontari, Volontari Protezione Civile di Città S. Angelo 4 volontari, Pro Loco Coppito 12 volontari, Volontari Protezione Civile di Corropoli 2 volontari, Volontari Protezione Civile Avezzano temporanei 15 volontari, Consiglieri Comunali di Avezzano 3 volontari, Dipendenti Comunali Avezzano 5 volontari, Amfe (associazione medici di famiglia) 7 volontari. Altri Volontari 14.

“Ringraziamo tutti quelli che hanno aderito come volontario sia per la parte sanitaria che per quella amministrative. Ringraziamo inoltre la Casa di Cura Di Lorenzo e Dante Labs che hanno contribuito volontariamente allo screening”.

Oggi e domani andrà avanti l’attività di screening. Queste le postazioni attive per le ultime due giornate che l’amministrazione ha deciso di organizzare.

Lunedì 7 dicembre

Drive Through via Aldo Moro: pomeriggio ore 14:30-19:00

Palestra della Scuola Vivenza: ore 9:00 -19:00

Liceo Classico: ore 9:00- 19:00

Clinica di Lorenzo (su prenotazione): ore 11:00-17:00

Martedì 8 dicembre

Drive Through via Aldo Moro: pomeriggio ore 14:30-19:00

Drive Through Crua via Sandro Pertini: ore 9:00-19:00

Palestra Scuola Vivenza: ore 9:00- 19:00

Alle ore 19:30 verranno comunicati i dati sui tamponi effettuati nella giornata odierna.