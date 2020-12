L’Aquila, riacceso il semaforo all’incrocio killer di Cioni

L’AQUILA – Torna a funzionare il semaforo di Cioni, tra via Aldo Moro e via San Sisto.

È stato spesso teatro di incidenti “l’incrocio killer” tra via Aldo Moro e via San Sisto, a L’Aquila. I numerosi sinistri registrati, anche con feriti, avevano spinto residenti e automobilisti a chiedere l’installazione di dissuasori di velocità. Al posto dei dissuasori è stato riattivato il semaforo.

“È un risultato che sento anche mio – sottolinea il consigliere comunale Paolo Romano – dal giorno in cui depositai una lettera presso gli uffici preposti, era il 19 novembre 2019, ho messo ogni sforzo per la riaccensione di quello che chiamiamo il semaforo di Cioni. […] Questa battaglia, oggi finalmente vinta dopo più di un anno, deve diventare il punto di partenza per una concreta pianificazione della sicurezza stradale a partire dall’ascolto del cittadino, troppo spesso abbandonato a se stesso, attraverso uno studio analitico e statistico sull’incidentalità di ogni singola strada. Ringrazio gli uffici e l’assessore Fabrizi per avermi sopportato e per l’impegno profuso”.