L’Aquila – Martedì nuovo deciso peggioramento con cielo coperto e precipitazioni localmente intense.

Un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso per la giornata di martedì. La depressione in seno al Mediterraneo verrà alimentata dalla discesa di una nuova saccatura depressionaria di estrazione nord-atlantica, l’ennesima dell’ultimo periodo.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo coperto sulle zone occidentali del territorio aquilano. Altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Ci saranno anche delle precipitazioni, concentrate sulle zone a confine con il Lazio al mattino e diffuse e localmente intense in spostamento da sud-ovest verso nord-est nelle ore pomeridiane. La quota neve sarà in calo dagli iniziali 1600 metri fin verso i 1200-1300 metri della serata.

Temperature minime in rialzo (+2/+5°C), massime stazionarie (+6/+10°C). Ventilazione moderata da sud, con rinforzi sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)