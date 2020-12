Covid 19 Scuola, superiori: dal 7 gennaio di nuovo in classe al 75%

Scuola, gli studenti tornano tra i banchi: un quarto delle classi superiori continuerà la Dad anche a gennaio 2021. Le novità previste dal nuovo Dpcm.

Un quarto degli studenti delle scuole superiori italiane continuerà la Dad anche a gennaio: a partire dal 7 gennaio, passate le festività natalizie, il 75% della popolazione scolastica tornerà in presenza.

Un cambiamento rispetto a quanto prevedeva la bozza iniziale del Decreto Natale, in cui si prendeva la frequenza in classe per la metà degli studenti delle scuole superiori.

Un ritorno in classe graduale e in sicurezza, come aveva anticipato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Proprio a gennaio potrebbe anche arrivare un nuovo protocollo che disciplini il rientro tra i banchi. Comprendente regole sui trasporti, sulla gestione del tracciamento, dei tamponi per lo screening e delle modalità di rientro in classe. In modo che anche gli stessi direttori scolastici possano basarsi su un protocollo per predisporre orari scaglionati di ingresso e uscita da scuola.

Per la questione trasporti, invece, la palla passerà ai tavoli regionali, coordinati e supervisionati dai Prefetti competenti per i singoli territori. La certezza, intanto è una: non si imporrà una turnazione a livello nazionale, saranno le singole scuole a decidere i propri orari e a rivedere le proprio organizzazioni anche prevedendo eventuali rientri pomeridiani.