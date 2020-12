Concorso Mibact, pioggia di domande in Abruzzo: slitta la pubblicazione degli elenchi

Pioggia di domande allo sportello digitale della Regione Abruzzo, slitta la pubblicazione degli elenchi per il concorso Mibact.

La pubblicazione degli elenchi per l’avviamento a selezione del concorso nazionale per il reclutamento di custodi e operatori di vigilanza promosso dal ministero dei Beni culturali subirà uno slittamento rispetto ai tempi indicati dall’art. 6 dell’Avviso. Lo comunica l’ufficio di coordinamento dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo, specificando che lo slittamento nei tempi di pubblicazione è dovuto al gran numero di domande pervenute allo sportello digitale della Regione Abruzzo. Non solo, la turnazione del personale in presenza presso gli uffici regionali, dovuta alle misure adottate per il contenimento del virus Covid-19, ha rallentato l’operatività degli uffici stessi e quindi reso più complessa la redazione degli elenchi in base alle domande pervenute. Nelle prossime settimane gli uffici regionali comunicheranno eventuali aggiornamenti e novità sui tempi di pubblicazione. In Abruzzo il concorso nazionale promosso dal ministero dei Beni culturali interessa tutte e quattro le province per un totale di 21 posti disponibili.