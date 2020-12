Allerta meteo Abruzzo, in arrivo temporali e forti rovesci

Ancora allerta Meteo in Abruzzo a causa delle forti piogge che stanno flagellando sia l’interno che la costa.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 7 e martedì 8 dicembre, allerta arancione su tutta la Regione Abruzzo.

Nel Bollettino di criticità regionale è sintetizzata la valutazione dei possibili effetti al suolo previsti nelle zone di allerta dell’Abruzzo a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici.

Per la giornata di domani, martedì 8 dicembre, prevista criticità elevata/allerta rossa per rischio idraulico diffuso sul bacino dell’Aterno, dell’Alto Sangro, Marisca, Basso Sangro e Tordino-

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.