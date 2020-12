Addio a Claudio Favoriti, storico titolare del Gran Caffè di Avezzano

Lutto ad Avezzano, per la scomparsa di Claudio Favoriti, storico titolare del locale Gran Caffè in centro città.

Favoriti, originario del comune marsicano di Ortucchio, aveva 61 anni. Era stato contagiato e si trova ricoverato a Roma, all’Ospedale Spallanzani.

Conosciuto da tutti in città e sul territorio marsicano, per la sua nota attività affacciata su Piazza Risorgimento. Claudio Favoriti mandava avanti il suo locale con professionalità, passione e con il sorriso sempre presente sul volto, per ogni cliente o amico che varcava la soglia, anche solo per un caffè.

Il 2020 porta via anche lui. Ciao Claudio!

Ai familiari le condoglianze della redazione del Capoluogo