Screening Covid19 L’Aquila, postazione chiusa per il maltempo a Bazzano

L’AQUILA – Screening e maltempo, l’aggiornamento sulle postazioni.

Dalle 10.30 saranno operative due cliniche mobili all’ex Agriformula di Bazzano, in modalità drive through, per sopperire alla mancata apertura di quello di Bazzano a causa del maltempo e per l’inutilizzabilità della postazione a San Gregorio. Per colmare immediatamente i disagi della chiusura, inoltre, è stata allestita anche una postazione a Paganica, nel Musp della scuola elementare di via degli Alpini che sarà disponibile tutta la giornata.

Nella giornata di ieri, invece, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e il direttore sanitario della Asl locale Maurizio Brucchi hanno fatto visita alle postazioni distribuite sul territorio nell’ambito del progetto di screening della popolazione. Guidati dal primo cittadino Pierluigi Biondi hanno potuto visionare le modalità organizzative attivate dal Comune dell’Aquila relativamente al sistema di funzionamento dei punti di prelievo, alla logistica, alla distribuzione dei materiali di supporto e alla gestione del data base dedicato. “È molto importante lo scambio di buone pratiche tra amministrazioni locali. – ha dichiarato il sindaco Biondi a margine della visita – Qui all’Aquila abbiamo affrontato una prova complessa e inedita, dal momento che, finora, un progetto analogo è stato messo in campo solo dalla provincia autonoma di Bolzano che, notoriamente, ha ben altri numeri e strumenti a disposizione. Per questa ragione abbiamo accolto con soddisfazione l’apprezzamento del primo cittadino e del direttore sanitario della Asl di Teramo, che premiamo lo sforzo enorme del Comune dell’Aquila e delle istituzioni coinvolte, e siamo a disposizione per collaborare e mettere a frutto questa esperienza in relazione a procedure, protocolli e modalità organizzative”.

Screening Covid 19 L’Aquila, le altre postazioni attive il 6 dicembre.

Postazioni aperte tutta la giornata dalle 8 alle 18:

L’AQUILA Auditorium Castello – Viale delle Medaglie d’Oro

L’AQUILA PALESTRA LICEO SCIENTIFICO di Via Acquasanta

ARISCHIA MUSP Arischia di Via Pizzoli

CESE DI PRETURO Ex Centro CARITAS di Via S. Giovanni

ROIO COLLE Centro anziani “LA GIRAFFA” in Via Comunale

PAGANICA Palazzetto dello Sport “Papa Giovanni XXIII°” Via degli Alpini* (sostituisce la sala civica della Villa Comunale)

TEMPERA Sede Usi Civici di Via L’Aquila

PILE Sede Ordine dei Medici – CAMPER

L’AQUILA M.U.S.P. N°12 Carducci di Via Scarfoglio

PILE Scuola elementare di Via Salaria antica est

PETTINO M.U.S.P. N°10 Mariele Ventre di Via Ficara

PETTINO Scuola media Patini di Via Antica Arischia

PRETURO scuola dell’infanzia

SASSA MUSP scuola media di Via L’Aquila

PIANOLA M.U.S.P. primaria e infanzia di Via Maleubbia

PAGANICA scuola media di Via Onna

PRETURO DRIVE THROUGH CARABINIERI AEROPORTO DI PRETURO

L’AQUILA DRIVE THROUGH Stadio Acconcia

L’AQUILA DRIVE THROUGH VIA UGO LA MALFA (zona motorizzazione)

MONTICCHIO DRIVE THROUGH EX MULTISALA GARDEN

POSTAZIONI APERTE AL MATTINO DALLE 8 ALLE 13

CAMARDA Centro polifunzionale di Via Stefano Micarelli

POSTAZIONI APERTE AL POMERIGGIO DALLE 14 ALLE 18

Civita di Bagno Centro anziani San Raniero di via Fura

San Giacomo Centro sociale di via San Giacomo