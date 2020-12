Screening Covid19 L’Aquila, il 4° giorno: 12 positivi su 4794 tamponi

L’AQUILA – I dati del quarto giorno di screening. I positivi rilevati nel capoluogo e in provincia.

Da stamani e fino alle 17 sono stati effettuati 4794 tamponi, tra cui 12 positivi. Prosegue, per il quarto giorno consecutivo, il progetto di screening della popolazione, che, come stabilito dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi attraverso un’ordinanza, andrà avanti anche nella giornata di domani, 7 dicembre. Da stamani e fino alle 17 di oggi sono stati effettuati 4794 tamponi che portano il totale a 21671, con 12 positivi (52 in totale, dall’inizio delle attività di screening) e 2 dubbi (finora 14 quelli totali).

Si ricorda che le postazioni saranno aperte anche domani, a partire dalle ore 8, e che bisogna presentarsi dotati di mascherina FFP2 (il personale presente comunque la metterà a disposizione, in caso gli utenti non l’abbiano), di documento di identità valido, di tessera sanitaria e del modulo di consenso informato che può essere compilato on line da questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo o scaricato dai siti vincilvirus.it e comune.laquila.it, nonché reperibile nelle tabaccherie che si sono rese disponibili, nelle farmacie del territorio, al terminal di Collemaggio e all’info point della Fontana Luminosa.

Screening Covid19, i dati in provincia.

Ad Avezzano 2258 tamponi effettuati 9 positivi, ad Acciano 133 tamponi effettuati nessuno positivo, ad Aielli 259 tamponi effettuati nessuno positivo, ad Alfedena 190 tamponi nessuno positivo, ad Anversa degli Abruzzi su 162 tamponi effettuati nessuno risulta positivo, ad Ateleta 447 tamponi effettuati 6 positivi, a Balsorano sono stati eseguiti 881 tamponi 4 dei quali risultati positivi, a Barete 211 tamponi nessuno positivo, a Barisciano 949 tamponi di cui 9 positivi, a Barrea 266 tamponi 6 positivi , a Bisegna 133 tamponi nessuno positivo, a Bugnara 462 tamponi nessuno positivo, a Cagnano Amiterno 377 tamponi effettuati 2 positivo, a Campo di Giove 472 tamponi 2 positivo, a Campotosto 123 tamponi nessuno positivo , a Canistro 206 tamponi nessuno positivo, a Cansano 148 tamponi nessuno positivo, a Capestrano 266 tamponi 1 positivo, a Capistrello 885 tamponi nessuno positivo, a Capitignano 234 nessuno positivo, a Caporciano 76 tamponi nessuno positivo, a Carapelle Calvisio 50 tamponi nessuno positivo, a Carsoli 577 tamponi 2 solo positivo, a Oricola 185 tamponi 4 positivi, a Castel del Monte 205 tamponi nessuno positivo, a Castel di Sangro 1917 tamponi 4 dei quali risultati positivi, a Castelvecchio Calvisio 86 tamponi nessuno positivo, a Celano 3486 tamponi 14 positivi, a Cerchio 475 tamponi 4 positivi, Civita d’Antino 101 tamponi e zero positivi, a Civitella Alfedena 132 tamponi effettuati 1 positivi, a Civitella Roveto 532 tamponi effettuati 13 positivi, a Cocullo 92 tamponi nessuno positivo, a Collarmele 244 tamponi effettuati nessuno positivo, a Collelongo 535 tamponi nessuno positivo, a Collepietro 104 tamponi 1 positivo, a Corfinio 153 tamponi nessuno positivo, a Fagnano Alto 118 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fontecchio 130 tamponi nessuno positivo, a Fossa 271 tamponi effettuati nessuno positivo, a Gagliano Aterno 54 tamponi nessuno positivo, a Gioia dei Marsi 268 tamponi 2 positivi, a Goriano Sicoli 237 tamponi nessuno positivo, a Introdacqua 675 tamponi nessuno positivo, a Lecce dei Marsi 386 tamponi nessuno positivo, a Luco dei Marsi 1712 tamponi 12 dei quali risultati positivi, a Lucoli 372 tamponi nessuno positivo, a Magliano dei Marsi 1151 tamponi 9 dei quali positivi, a Morino 356 tamponi effettuati 3 positivi, a Montereale 942 tamponi 1 solo positivo, a Molina Aterno 108 tamponi nessuno positivo, a Massa D’Albe 196 tamponi nessuno positivo, a Navelli 287 tamponi 9 dei quali risultano positivi, a Ocre 475 tamponi nessuno positivo, a Opi 145 tamponi nessuno positivo, a Ortucchio 674 tamponi 3 positivi, a Ovindoli 269 tamponi nessuno positivo, a Pescasseroli 836 tamponi effettuati 6 positivi, a Pescocostanzo 556 tamponi 4 positivi, a Pescina 650 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pettorano su Gizio 464 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pereto 161 tamponi nessuno positivo, a Pizzoli 1445 tamponi effettuati 8 positivi, a Poggio Picenze 421 tamponi 1 positivo, a Prata D’Ansidonia 175 tamponi nessuno positivo, a Pratola Peligna 1810 tamponi 12 positivi, a Prezza 238 tamponi 2 positivi, a Raiano 748 tamponi effettuati 9 positivi, a Rocca di Botte 157 tamponi 3 positivo, a Rocca di Cambio 112 tamponi effettuati nessuno positivo, a Roccacasale 37 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca Pia 179 tamponi nessuno positivo, a Roccaraso 631 tamponi 2 positivi, a San Benedetto dei Marsi 1250 tamponi 2 solo positivo, a San benedetto in Perillis 43 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Demetrio ne vestini 534 tamponi effettuati 1 positivo, a San Pio Delle Camere 281 tamponi nessuno positivo, a San Vincenzo Valle R. 817 tamponi 1 solo positivo, a Sant’Eusanio Forconese 176 tamponi nessuno positivo, a Sante Marie 275 tamponi 2 positivi, a Santo Stefano di Sessanio 64 tamponi nessuno positivo, a Scanno 407 tamponi effettuati 1 positivo, a Scontrone 140 tamponi nessuno positivo, a Scurcola Marsicana 648 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scoppito 1569 tamponi 2 positivi, a Sulmona 2906 tamponi e 14 positivi, a Tagliacozzo 1314 tamponi 1 positivo, a Tione degli Abruzzi 116 tamponi nessuno positivo, a Trasacco 2336 tamponi effettuati con 17 positivi, a Tornimparte 1004 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Santa Lucia 35 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Sant’Angelo 215 tamponi nessuno positivo, a Villalago 134 tamponi nessuno positivo, a Villavallelonga 107 tamponi nessuno positivo, a Villetta Barrea 293 tamponi 6 positivi, a Vittorito 130 tamponi effettuati nessuno positivo.