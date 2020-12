Screening Covid19 L’Aquila, arriva la proroga al 7 dicembre

L’AQUILA – Prorogate le operazioni di screening anche per la giornata di lunedì 7 settembre.

Prorogata anche alla giornata di domani, lunedì 7 dicembre, l’attività di screening sulla popolazione del Comune dell’Aquila. Lo ha stabilito il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, attraverso un’ordinanza appena firmata. Nel corso della giornata saranno comunicate le postazioni attive per la somministrazione dei tamponi.

Alle 12,30 di oggi i tamponi effettuati sono 2404 e 9 i positivi al Covid 19 individuati. Dall’inizio della campagna di screening sono stati somministrati 18967 tamponi, con esito di 49 positivi e 12 dubbi.

Nella giornata di ieri, invece, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e il direttore sanitario della Asl locale Maurizio Brucchi hanno fatto visita alle postazioni distribuite sul territorio nell’ambito del progetto di screening della popolazione. Guidati dal primo cittadino Pierluigi Biondi hanno potuto visionare le modalità organizzative attivate dal Comune dell’Aquila relativamente al sistema di funzionamento dei punti di prelievo, alla logistica, alla distribuzione dei materiali di supporto e alla gestione del data base dedicato. “È molto importante lo scambio di buone pratiche tra amministrazioni locali. – ha dichiarato il sindaco Biondi a margine della visita – Qui all’Aquila abbiamo affrontato una prova complessa e inedita, dal momento che, finora, un progetto analogo è stato messo in campo solo dalla provincia autonoma di Bolzano che, notoriamente, ha ben altri numeri e strumenti a disposizione. Per questa ragione abbiamo accolto con soddisfazione l’apprezzamento del primo cittadino e del direttore sanitario della Asl di Teramo, che premiamo lo sforzo enorme del Comune dell’Aquila e delle istituzioni coinvolte, e siamo a disposizione per collaborare e mettere a frutto questa esperienza in relazione a procedure, protocolli e modalità organizzative”.