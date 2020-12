L’Aquila – Lunedì nuvolosità irregolare con locali rovesci intermittenti.

La giornata di lunedì vedrà nuvolosità irregolare sulle zone a confine con il Lazio, dove non si escludono locali rovesci intermittenti, nevosi dai 1200 metri di quota. Spostandosi verso est la nuvolosità si farà via via meno compatta, lascerà spazio ad ampie schiarite e i fenomeni saranno meno probabili.

Temperature in leggero calo, sia nei valori minimi (-1/+3°C) che in quelli massimi (+6/+10°C). Ventilazione moderata sud-occidentale.n aumento (+9/+12°C). Ventilazione moderata da sud, anche intensa nella seconda parte del giorno sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)