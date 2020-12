Fiera dell’Epifania 2021 annullata per Covid: è il primo stop in 73 anni

L’AQUILA – Per la prima volta in 73 anni la Fiera dell’Epifania non si terrà: “Non possiamo permetterci assembramenti”.

Non si è fermata nemmeno dopo il terremoto 2009, ma si deve arrendere all‘emergenza Covid 19: l’edizione 2021 della Fiera dell’Epifania non ci sarà. Lo conferma a IlCapoluogo.it il Alberto Capretti di Fiva – Confcommercio: “Sarebbe stata la mia 34ª edizione, ma purtroppo ci dobbiamo fermare. Intanto il Governo ha fermato gli eventi fieristici su più giorni, ma comunque la Fiera dell’Epifania è sempre stata una manifestazione molto partecipata, con un’affluenza tale che non saremmo riusciti a garantire l’opportuno distanziamento e questo non possiamo permettercelo”.

Già 600, infatti, le domande pervenute, ma “quest’anno dobbiamo rinunciare perché il momento è veramente drammatico. Perfino nel 2010 siamo riusciti a farla in sicurezza dopo il terremoto, non avevamo mai interrotto, ma prima di essere commercianti siamo cittadini e ci teniamo molto alla salute nostra e degli altri. In questo momento non possiamo permetterci assembramenti e dobbiamo rispettare con attenzione tutte le norme. La salute dei cittadini viene prima di tutto”.