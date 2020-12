Covid 19 in Abruzzo, 294 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 6 dicembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo si registrano 294 nuovi positivi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni) su 4701 tamponi; 11 le persone decedute, 12206 quelle guarite (+442), 17088 gli attualmente positivi (-159), 738 ricoverati (di cui 71 in terapia intensiva), 16350 in isolamento domiciliare.

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei 294 nuovi casi positivi, 98 sono in provincia dell’Aquila, 38 in provincia di Chieti, 54 in provincia di Pescara e 106 in provincia di Teramo. Dal totale vanno sottratti 2 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento