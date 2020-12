Screening Covid19 L’Aquila, fila a Pile ma la postazione è vuota: ritardi nell’apertura

L’AQUILA – Terzo giorno di screening. In via Salaria Antica Est tante persone in fila, ma la postazione apre con un’ora e mezza di ritardo.

Cira 150 persone sono state segnalate in fila presso la postazione di screening per i test Covid 19 alla scuola in via Salaria Antica Est, nella zona di Pile. Fila sostanzialmente inutile, almeno all’inizio della mattinata, in quanto la postazione è stata aperta con un’ora e mezza di ritardo.

“Il disguido occorso nella postazione di Pile, che stamani alcuni utenti non hanno trovato aperta alle 8, – confermano dal Comune – è stato risolto. La linea ha avviato regolarmente la sua attività di somministrazione dei test alle ore 9.30. Nelle altre sedi l’avvio delle operazioni è stato puntuale e regolare”.

Screening Covid19 L’Aquila, le postazioni attive il 5 dicembre.

DALLE 8 ALLE 18: L’Aquila, Auditorium del Castello; L’Aquila, Palazzetto dei Nobili in via Camponeschi; L’Aquila, Palestra dell’Itis in via Acquasanta; L’Aquila, Palestra del liceo scientifico di Acquasanta; L’Aquila, Palestra dell’Ipsiasar in via Aldo Moro; L’Aquila, Musp dell’asilo nido ex viale Duca degli Abruzzi in via Ficara; Sassa, nucleo industriale ex centro Caritas in via Bruno d’Inzillo, Sala civica di Paganica in via del Rio (villa comunale); Collebrincioni, circolo di Collebrincioni in via dell’Aquila; camper della sede dell’ordine dei Medici, nucleo industriale di Pile; scuola elementare di San Francesco, via Nicola Moscardelli 62; scuola elementare di Pile, via Salaria Antica Est; Musp scuola elementare in via Madonna delle Grazie; Sassa, Musp scuola media in via L’Aquila; Musp primaria e infanzia di Paganica, in via degli Alpini; Gignano, Musp in via Valle d’Aosta; drive through stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; drive through via Ugo La Malfa, loc. Campo di Pile (zona Motorizzazione); drive through Ex multisala Garden, via Volpe a Monticchio.

DALLE 8 ALLE 14: Roio, ex Centro Caritas di in via Vandi (Progetto Case Roio 1); Bazzano, Centro anziani in via Paparisco;

DALLE 14 ALLE 18: Drive through dei Carabinieri all’Aeroporto di Preturo e al nucleo industriale di Bazzano in via Niccolò Copernico.

FRAZIONI: Le cliniche mobili effettueranno i test secondo i seguenti orari: Collefracido dalle 8.30 alle 9.30; Collemare di Sassa dalle 10.30 alle 18; Pescomaggiore dalle 8.30 alle 9.30; Vallesindola di Bagno dalle 10.30 alle 18.

(Foto di repertorio)