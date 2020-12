Gelateria Duomo, un goloso regalo di Natale: il panettone ripieno di gelato

Chi dice che il gelato si mangia solo d’estate? Fresco ma dolce, ognuno secondo il proprio gusto preferito: sotto l’albero per Natale 2020 non mancherà il panettone… ripieno di gelato. Tra le novità più gustose delle festività aquilane. Firmato Gelateria Duomo.

Dopo la Colomba pasquale con il gelato, la Gelateria Duomo lancia una nuova idea, stavolta per Natale. Il panettone non potrà mancare, sia per non perdere l’appuntamento con la tradizione, sia per non scontentare i più golosi. Allora perché non riempirlo di gelato? Uno o due gusti, come più ci piace.

Il gelatiere Francesco Dioletta è già al lavoro: si potrà scegliere il panettone classico, con uvetta e canditi, o semplice, cioè vuoto. Immancabile, però, sarà il gelato. In tempi di lockdown pronto ad arrivare direttamente a casa tua, con il servizio di consegna a domicilio.

“È un panettone artigianale realizzato dall’azienda aquilana Artemisia, senza emulsionanti e conservanti – spiega alla nostra redazione Francesco Dioletta, della Gelateria Duomo – Noi, poi, lo riempiremo di gelato. Uno o due gusti, per un prodotto di alta qualità, che si potrà tranquillamente prenotare da casa, su un canale whatsapp appositamente dedicato”.

Con uvetta e canditi per i più tradizionalisti, vuoto per chi vorrà un panettone semplice, simile al pandoro. E poi un cuore di gelato fresco e di qualità.

“I gusti, ovviamente, saranno a scelta del cliente. Se ne potranno aggiungere al massimo due. Quelli che si abbinano bene al panettone sono i più classici: quindi le creme, il cioccolato, la nocciola e il pistacchio. Ma ognuno potrà richiedere il gusto che vorrà. Realizzeremo anche un gusto speciale, già fatto nel 2014, al ‘Panettone‘. Stiamo studiano una specifica ricetta che ci permetta di offrire ai clienti sia il gusto in vaschetta, per chi vorrà assaggiarlo semplicemente come gelato, sia come riempimento per il panettone natalizio“.

I panettoni “saranno in due formati: uno più piccolo per 6/8 persone e il formato grande, classico, da 12 porzioni” – spiega ancora Francesco Dioletta.

Per il gelato, la filosofia Duomo è basata principalmente sull’utilizzo di prodotti locali.

Le nostre ricette sono studiate personalmente da me. Non facciamo mai uso di basi composte per il gelato, usiamo prodotti naturali, ad incominciare dal latte di alta qualità. Non usiamo alcun emulsionante e aggiungiamo un unico addensante. Sono ricette corte e quasi prive di additivi, ad eccezione della carruba, classificata come additivo ma totalmente naturale”.

Ci sarà un’ampia scelta di gusti anche per chi è intollerante al lattosio. “Quest’anno, inoltre, stiamo diventando completamente Gluten Free, per poter soddisfare tutte le diverse esigenze dei clienti”, precisa Dioletta.

Proprio il gelatiere Francesco Dioletta è reduce dal Sicily Gelato Summit, tenutosi in streaming nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre, per parlare dell’uso della plastica in Gelateria. Perché i processi lavorativi richiedono anche consapevolezza e tutela dell’ambiente. “Abbiamo parlato principalmente della battaglia per l’abolizione dell’uso della plastica. Noi, come Gelateria Duomo, utilizziamo tutti materiali diversi dalla plastica. Coppette, cucchiaini, cannucce, vaschette d’asporto… – le ultime arrivate – nulla è di plastica: siamo totalmente plastic free. Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui la campagna contro l’uso della plastica sembra essere passata in secondo piano”.

I prodotti della Gelateria Duomo si possono ordinare direttamente sul sito dello Shop Delivery .Il panettone ripieno di gelato, invece, si può ordinare su un numero whatsapp attivato appositamente, il 3924633946. Basta la prenotazione, la consegna è gratuita.

Anche il panettone con il gelato, allora, è un’idea da regalare e perché no, da regalarsi. Per un Natale più dolce, fresco e nuovo.