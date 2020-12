Covid 19 in Abruzzo, 376 nuovi casi positivi

L’aggiornamento del 5 dicembre sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo sono stati registrati 376 nuovi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 1 e 99 anni) su 5161 tamponi; 14 sono le persone decedute (di cui 9 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 11764 i guariti (+907), 17247 attualmente positivi (-545), 748 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 16499 in isolamento domiciliare.

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei 376 nuovi casi, 100 sono in provincia dell’Aquila, 70 in provincia di Chieti, 64 in provincia di Pescara, 147 in provincia di Teramo; dal totale vanno sottratti 5 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento.

I controlli.

Nella giornata di ieri, venerdi 4 Dicembre 2020, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 428 controlli personali, con 1 persona sanzionata art. 4 com.1 DL 19/2020 e 313 attività o esercizi controllati.