Screening Covid19 L’Aquila, 2° giorno con rallentamenti: operatori assenti senza preavviso

L’AQUILA – Seconda giornata di screening. Da questa mattina fino alle 12 effettuati 1314 tamponi, di cui 6 positivi. Rallentamenti per alcune defezioni non comunicate di alcuni operatori.

In prima mattinata si sono verificati dei disguidi in alcune postazioni, per l’improvvisa e non comunicata defezione da parte di alcuni operatori. Il pronto reperimento di sostituti da parte dell’unità di crisi del Coc ha permesso che la situazione si normalizzasse. Disguidi anche all’Auditorium del Parco dove, secondo alcune segnalazioni, il personale sul posto avrebbe distrubuito i numeri con le prenotazioni, salvo poi procedere con la “fila” a seconda dell’arrivo. Inevitabili a quel punto i disagi per chi aveva il biglietto con il numero di prenotazione, che si è ritrovato a dover fare comunque una lunga fila.

Per quanto riguarda invece i numeri, da stamani e fino alle 12 di oggi sono stati effettuati 1314 tamponi (3.175 compresi quelli di ieri), di cui 6 positivi (15 in totale, compresi quelli di ieri) e 2 dubbi (6 totali).

È attiva una linea esclusivamente riservata ai diversamente abili alla postazione dell’ex multisala Garden di Monticchio, per l’esecuzione dei tamponi nell’ambito del progetto screening della popolazione dell’Aquila per l’individuazione di soggetti positivi al coronavirus covid-19. La decisione è stata presa per consentire alle categorie in questione di sottoporsi al test, nel caso non siano riusciti a farlo nella giornata di ieri. Le postazioni per i test sono state riattivate, per il secondo giorno del progetto che andrà avanti fino a domenica 6 dicembre, salvo prolungamento a lunedì 7 dicembre in caso ciò si rivelasse necessario.

Screening Covid 19 L’Aquila, le postazioni aperte il 4 dicembre.

ATTIVE DA STAMANI E FINO ALLE 18: L’Aquila, Auditorium del Castello; L’Aquila, Palazzetto dei Nobili in via Camponeschi; L’Aquila, Palestra dell’Itis in via Acquasanta; L’Aquila, Palestra dell’Ipsiasar in via Aldo Moro; L’Aquila, Musp dell’asilo nido ex viale Duca degli Abruzzi in via Ficara; Arischia, Musp di via Pizzoli; Cese di Preturo, ex Centro Caritas di in via San Giovanni; Roio, ex Centro Caritas di in via Vandi (Progetto Case Roio 1); Sala civica di Paganica in via del Rio (villa comunale); drive through stadio di Acquasanta “Italo Acconcia”; drive through via Ugo La Malfa, loc. Campo di Pile (zona Motorizzazione); drive through Ex multisala Garden, via Volpe a Monticchio.

DALLE 14 ALLE 18: L’Aquila, palestra dei Geometri in via Acquasanta; San Giacomo, Centro sociale di via San Giacomo; L’Aquila, camper dell’ordine dei Medici al nucleo industriale di Pile; Sassa, nucleo industriale via Bruno D’Inzillo; Colle di Roio, centro anziani “La Giraffa” in via Comunale; Civita di Bagno, centro anziani di San Raniero in via Fura; Onna, centro polifunzionale in via L’Aquila; Bazzano, centro anziani in via Paparisco; Tempera, sede degli Usi civici in via L’Aquila; Camarda, centro polifunzionale in via Stefano Micarelli; Collebrincioni, circolo di Collebrincioni in via dell’Aquila; drive through dei Carabinieri all’Aeroporto di Preturo; drive through dei Carabinieri al nucleo industriale di Bazzano in via Niccolò Copernico.

Una clinica mobile è in servizio nelle frazioni che, per ragioni organizzative, non sono state interessate dal servizio nella giornata di ieri. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio saranno a San Marco di Preturo dalle 12.30 alle 14.30 e a San Vittorino dalle 15.30 alle 17.30.ù Orari e postazioni potrebbero subire delle modifiche, per ragioni organizzative.

Si ricorda inoltre di presentarsi alle postazioni dotati di mascherina FP2 (il personale presente comunque la metterà a disposizione, in caso gli utenti non l’abbiano), di documento di identità valido, di tessera sanitaria e del modulo di consenso informato che può essere compilato on line da questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screenin /modulo o scaricato dai siti vincilvirus.it e comune.laquila.it.