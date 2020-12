L’AQUILA – Lunedì 7 dicembre sospensione delle attività didattiche per il ponte dell’Immacolata.

Niente scuola il 7 dicembre 2020 per il ponte dell’Immacolata. Lo prevede il calendario approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2020-2021. Alcune scuola hanno già emanato le relative circolari.

L’anno scolastico, che terminerà martedì 8 giugno 2021 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e mercoledì 30 giugno 2021 per la scuola dell’infanzia, prevede inoltre ancora le seguenti festività obbligatorie: 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche, alunni a casa anche il 7 dicembre, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2020; 2, 4 e 5 gennaio 2021, 16 febbraio; 1,2,3 e 6 aprile 2021.

Come da tradizione, le giornate di festa per l’Immacolata per molte famiglie sarà occasione per l’installazione e l’addobbo del tradizionale Albero di Natale.