L’Aquila, pedone investito su viale Gran Sasso

Incidente su viale Gran Sasso a L’Aquila. Investita una donna.

Sul posto il personale della Polizia per i rilievi. La persona investita non è in gravi condizioni, stando alle prime informazioni rilasciate. L’investimento è avvenuto nelle vicinanze del Bar dello Stadio.

Si tratta di una signora classe ’60.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’investimento da parte degli agenti di Polizia. Necessario anche l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasportare il pedone investito al Pronto Soccorso, per i controlli del caso.