Covid 19, RT sotto l’1: Marsilio chiede di uscire dalla zona rossa

Covid 19 in Abruzzo, l’RT scende sotto l’1 e il presidente Marsilio chiede di uscire dalla zona rossa.

“Con la valutazione della cabina di regia dai dati in possesso, indica che nel giro di 10 giorni siamo passati in poco tempo a uno scenario con RT inferiore a 1”, spiega Marsilio.

Per il presidente quindi si può cominciare a pensare per l’Abruzzo di uscire dalla zona rossa. “È un progresso significativo. Ho chiesto al ministro in questo senso di applicare non in maniera burocratica i parametri delle altre regioni, ma so già che la decorrenza sarà fino al 10 dicembre”,

“In ogni caso resteremo in contatto con il ministero continuando a monitorare i dati perchè se anche il ministro proseguisse la sua intenzione di applicare gli ulteriori 7 giorni, nella giornata di domenica chiederemo e faremo una rivalutazione della posizione della regione”.

“L’obiettivo è passare in zona arancione entro e non oltre l’8 dicembre in modo da far riaprire anche le attività e cominciare a recuperare il terreno perduto in vista delle festività”, conclude.