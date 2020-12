Screening Covid19 Sulmona, la guida: postazioni e modalità di partecipazione

SULMONA – Il 4, 5 e 6 dicembre si svolgeranno i test rapidi per lo screening della popolazione relativo al Covid 19.

Tutto pronto a Sulmona per la campagna gratuita per lo screening di massa tesa al contenimento del contagio da Covid 19, secondo le indicazioni della Regione. Si svolgerà il 4, 5 e 6 dicembre dalle 9 alle 18, in 20 postazioni, all’aperto e al chiuso, e 5 sedi dislocate in varie zone della città, definite in base alle sezioni elettorali di appartenenza, al fine di favorire la partecipazione di un numero più ampio possibile di cittadini, senza allontanarsi troppo dalla propria abitazione.

Potranno recarsi nella palestra della scuola “Serafini”, in viale Matteotti, i cittadini appartenenti alle sezioni elettorali n. 1, 2, 3, 4,17, 20. Mentre coloro che appartengono alle sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25 potranno andare al Palazzetto dello Sport in via XXV Aprile. Sono state allestite, invece, le postazioni nel Palazzetto dello Sport “N.Serafini” località Incoronata, per gli appartenenti alle sezioni n. 13,14,15, 18, 21, 22, 23, e per la n. 19, limitatamente alle seguenti vie: Via Patini, Via Venezian, Via Filzi, Via Granata, Via Valle, via Kaden, Via dell’Arabona. Nel centro polifunzionale della Frazione Cavate potranno recarsi, venerdi 4 dicembre (ore 14.30-18) e sabato e domenica (ore 9-18), i cittadini delle sezioni 16 e 19, limitatamente alle seguenti vie: Stazione Introdacqua, Viale Europa, Via Venezia. SR 479 entro in confini comunali.

Nella ex Caserma Battisti sono allestite le due postazioni, in modalità drive in, che fino a domenica 6 dicembre (ore 9-18), secondo il calendario prestabilito, saranno dedicate alla popolazione scolastica, che ha inaugurato oggi il servizio screening con test antigenici rapidi contando un’affluenza pari a 313 persone con 1 positivo al test. La giornata di domenica ospiterà anche gli alunni degli Istituti Maestre Pie Filippini e Dottrina Cristiana. Gli studenti sulmonesi del “De Nino Morandi” e dell’ Iti, compresi nel Polo Scientifico “Fermi”, potranno recarsi il giorno 4 dicembre. Si precisa che i minori (dai 6 anni in su) devono essere accompagnati da almeno un genitore, che può comunque sottoporsi al tampone nella sede riservata alla scuole.

È necessario portare con sé tesserino sanitario e documento di riconoscimento, e compilare il modulo da consegnare al personale che opera sul posto. Tale modulo è scaricabile dal sito web del Comune ed è reperibile presso le postazioni stesse. Sulla home del sito web del Comune sono pubblicati i dettagli della ripartizione della cittadinanza tra le varie sedi secondo le sezioni elettorali [CLICCA QUI].

“Ringrazio i funzionari del COC – sottolinea il sindaco Annamaria Casini – e tutti i volontari del gruppo comunale Protezione Civile, della ANA Sulmona, della Cri e Cisom, che si stanno impegnando al massimo a servizio della città per consentire lo svolgimento delle operazioni nel miglior modo possibile e in sicurezza, garantendo un’accoglienza regolata, che faciliti lo screening per contenere la diffusione del virus. Un ringraziamento ai sanitari volontari che hanno aderito a questa campagna. Se ci sono altri volontari possono ancora manifestare la loro disponibilità. Invito caldamente la cittadinanza a partecipare: è un piccolo gesto molto importante per la salvaguardia della salute di tutti”.