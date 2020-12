Screening Covid19 L’Aquila, chiuse le scuole sedi delle postazioni

Coronavirus, screening della popolazione: firmata l’ordinanza per la chiusura delle scuole.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole comunali che saranno utilizzate per le postazioni dei test del progetto screening della popolazione.

In particolare, dalle 14 di domani, venerdì 4 dicembre, e per l’intera giornata di sabato 5 dicembre saranno chiuse le seguenti scuole: Musp n. 12 via Scarfoglio, scuola primaria di San Francesco in via Moscardelli n. 62, scuola primaria di Pile in via Salaria Antica Est, Musp n. 10 “Mariele Ventre” in via Ficara (Pettino), scuola media Patini a Pettino, Musp della scuola elementare di Coppito, scuola materna di Preturo, Musp di Sassa via L’Aquila, Musp di Pianola, Scuola media “Dante Alighieri” di Paganica in via Onna, Musp di Paganica in via degli Alpini, Musp di Gignano.

In queste scuole le postazioni per i test saranno attivate solo sabato 5 e domenica 6 dicembre, secondo un calendario di orari che sarà diffuso giorno per giorno. L’ordinanza, pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito

internet del Comune, oltre le questioni organizzative generali per lo svolgimento del progetto screening, contiene anche l’elenco delle postazioni che saranno utilizzate per i test, MA SI RICORDA CHE LA LORO EFFETTIVA ATTIVAZIONE E GLI ORARI IN CUI LE STESSE SARANNO OPERATIVE VERRANNO RESE NOTE GIORNO PER GIORNO, PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO.