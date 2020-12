Screening Covid 19 L’Aquila, le postazioni aperte il 4 dicembre

Archiviato il primo giorno di screening a tappeto, L’Aquila si prepara al giorno due, domani 4 dicembre.

Anche domani a L’Aquila ci saranno postazioni aperte tutto il giorno, cioè dalle ore alle 18, postazioni i aperte nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 e sarà attiva una clinica mobile nella zona ovest della città.

FRAZIONI: come annunciato stamani dal sindaco Pierluigi Biondi, domani lo screening sarà effettuato nelle frazioni dove oggi il servizio non si è svolto a causa della considerevole affluenza di cittadini. Le cliniche mobili effettueranno i test secondo i seguenti orari: Casaline di Preturo dalle 8.30 alle 9.30; Santi di Preturo dalle 10.30 alle 11.30; San Marco di Preturo dalle 12.30 alle 14.30; San Vittorino dalle 15.30 alle 17.30.

Screening Covid 19 L’Aquila, le postazioni aperte dalla mattina

Le postazioni che saranno aperte dalle 8 del mattino fino alle 18 sono le seguenti: Auditorium del Castello di Viale delle Medaglie d’Oro, il Palazzetto dei Nobili, la Palestra Itis di via Acquasanta, la palestra Ipsisar di via Aldo Moro, il Musp all’Asilo Nido all’ex viale di Via Ficara, la Sala Civica di via del Rio alla Villa Comunale di Paganica, ex Centro Caritas di via Antonio Vandi a Roio Poggio, ex Centro Caritas di via San Giovanni a Cese di Preturo, Musp di via Pizzoli ad Arischia, Drive Through allo Stadio Acconcia L’Aquila, Drive Through in via La Malfa (ex Motorizzazione), Drive Through via R. Volpe a Monticchio (ex multisala Garden).

Screening Covid 19 L’Aquila, le postazioni aperte nel pomeriggio

Queste invece le postazioni a L’Aquila aperte dalle 14 alle 18 per effettuare i tamponi rapidi antigenici. Palestra Geometri di via Acquasanta, Centro Sociale di via San Giacomo, Sede Ordine dei Medici – Camper, a Pile, Ex Centro Caritas di via Bruno D’Inzillo a Sassa, Centro Anziani La Giraffa di via Comunale a Roio Colle, Centro Anziani San Manierò di via Fura a Civita di Bagno, Centro Polifunzionale di via L’Aquila, a Anna, Centro Anziani di via Paparisco, a Bazzano, Sede Usi Civici di via L’Aquila a Tempera, Centro Polifunzionale di via Stefano Micarelli a Camarda, Circolo Collebrincioni di via dell’Aquila, Drive Through Carabinieri all’Aeroporto di Preturo e Drive Through dei Carabinieri in zona N.S.I a Bazzano.

Screening Covid 19 L’Aquila, zona Ovest

Attiva la clinica mobile per l’effettuazione dei test antigenici a: Casaline di Preturo, dalle 8,30 alle 9,30; a santi di Preturo, dalle 10,30 alle 11,30; S.Marco di Preturo, dalle 12,30 alle 14,30 e a S.Vittorino, dalle 15,30 alle 17,30.

Gli orari potrebbero tuttavia subire delle variazioni.