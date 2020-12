L’Aquila – Venerdì nuovo peggioramento con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, venti da sud in rinforzo.

La giornata di venerdì si aprirà con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano per il transito di velature. Non si escludono banchi di nebbia al primo mattino nelle valli. Qualche nube in più sarà possibile sulle zone a confine con il Lazio. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità si farà via via più intensa a partire dai quadranti sud-occidentali. In serata non si possono escludere isolati rovesci di debole intensità.

Temperature minime stazionarie o in leggero calo (-1/+3°C), massime in aumento (+9/+12°C). Ventilazione moderata da sud, anche intensa nella seconda parte del giorno sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)