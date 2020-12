Dpcm Natale, stop a spostamenti tra regioni e veglioni banditi

Il Natale al tempo della pandemia: nel nuovo Dpcm tutte le misure da adottare durante le festività.

Nel Dpcm “dedicato” al Natale, discusso e approvato nella notte, divieto agli spostamenti tra regioni durante le festività.

Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata.

Con l’aumento dei contagi da Covid 19 delle ultime settimane come era evidente, ci sarà uno stop ai viaggi già da una settimana prima dell’inizio delle festività.

Il nuovo decreto, di due soli articoli, serve a dare “copertura” proprio alla stretta natalizia. Permette a Conte di firmare un dpcm che duri fino a 50 giorni (ora il limite è 30) e quindi di fissare la scadenza del decreto in vigore dal 4 dicembre anche oltre l’Epifania (tra le ipotesi c’è quella del 15 gennaio). Ma soprattutto, consente misure più rigide nelle festività a prescindere dal “colore” delle Regioni. E stabilisce che dal 21 dicembre non ci si potrà spostare tra Regioni e province autonome se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione.

E’ proprio sull’interpretazione di queste eccezioni – in particolare le “situazioni di necessità” – che si dibatterà ancora nelle prossime ore con le Regioni. E anche su misure di dettaglio come quella di far chiudere i ristoranti degli alberghi la notte del 31 dicembre o sulle deroghe alla quarantena per chi rientri dall’estero, su cui si è dibattuto a lungo in Cdm.

“Le misure – aveva spiegato il premier Giuseppe Conte ai capigruppo nell’ultima riunione – serviranno a disegnare una zona gialla rafforzata che servirà per evitare di ‘andare a sbattere’ contro una terza ondata”.

Dpcm e Natale, ecco le principali misure che entreranno in vigore

Resta la classificazioni delle Regioni in base al livello di rischio (giallo, arancione e rosso): oggi la decisione sull’Abruzzo, che potrebbe almeno per una settimana rimanere ancora rossa.

Limitati gli spostamenti internazionali e tra le Regioni, anche in quelle classificate a rischio basso (gialle), nei giorni 25, 26 e 1 gennaio stop agli spostamenti tra i Comuni

Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno.

Lo stop potrebbe valere nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio. Dal 21 dicembre invece gli spostamenti tra Regioni gialle saranno consentiti solo per far ritorno al proprio luogo di residenza, previsione che dovrebbe essere estesa anche ai domicili. Vietate le crociere nel periodo natalizio e confermata la chiusura degli impianti sciistici.

Dpcm Natale, ricongiungimenti familiari

La deroga per i ricongiungimenti familiari – Oltre al Dpcm potrebbe esserci anche un apposito decreto legge. Uno strumento di rango superiore, più adatto – viene sottolineato – a dare copertura normativa alle restrizioni delle libertà personali previste: in particolare, per le deroghe alla mobilità tra Regioni. Il premier starebbe valutando l’ipotesi che gli spostamenti possano avvenire non solo per i residenti, ma anche per i ricongiungimenti familiari.

Natale al tempo della pandemia: le regole per lo shopping

Mentre per gli spostamenti le indicazioni emerse prima della firma sono pressoché approvate, si attendono ancora indicazioni certe per quanto riguarda ristoranti e negozi. Per favorire lo shopping natalizio si pensa ad allungare gli orari dei negozi in zona gialla fino alle 21, purché però questo permetta di rispettare il coprifuoco che scatta alle 22, e di contingentare gli ingressi per fasce d’età.

Per le altre zone, invece, dovrebbero rimanere in vigore le regole dei colori, con i negozi chiusi nelle rosse. Per quanto riguarda invece i ristoranti nelle zone gialle dovrebbe rimanere la chiusura alle 18, fermo restando la possibilità di fare asporto e domicilio, con blocco totale però a Natale e Santo Stefano.

Tra le idee per un ricongiungimento in sicurezza, il tampone veloce prima delle cene e dei pranzi della Vigilia e di Natale.

La Coldiretti intanto, sul fronte delle spese, ha già stimato perdite per 1,4 miliardi a causa dei divieti e delle chiusure in vigore da settimane.

Dpcm e pranzi di Natale: in quanti possiamo stare a tavola?

Rispetto ai tradizionali cenoni, non essendo possibile imporre obblighi nei luoghi privati, non si esclude che ci si limiti a raccomandazioni del tipo non più di sei a tavola. Naturalmente i commensali consigliati sono i parenti stretti e i conviventi.

I ristoranti potrebbero restare sempre aperti a pranzo, anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, nella zona gialla. Il 31 dicembre, per evitare veglioni, quelli all’interno degli hotel potrebbero dover chiudere alle 18.

La Messa della Vigilia verrà anticipata probabilmente alle 21 e alle 22 verrà confermato il coprifuoco.