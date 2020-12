Campo Imperatore, la magia delle neve

L’AQUILA – Neve a Campo Imperatore, ingenti accumuli.

Come previsto, dal pomeriggio di ieri sono iniziate le precipitazioni nevose sul territorio aquilano, con accumuli ingenti sopra i 1500, ma con fiocchi sparsi anche a quote minori. A Campo Imperatore, naturalmente, la magia delle neve non si è fatta attendere, come dimostra la spendida foto pubblicata dall’Ostello Campo Imperatore Lo Zio e rilanciata da Meteo Aquilano.

Un paesaggio bellissimo, quanto però isolato a causa dell’emergenza Covid 19, per la quale sono chiusi gli impianti e sono vietate le uscite “non necessarie”.