Screening Covid 19 Avezzano, la guida per fare i tamponi antigenici

AVEZZANO – Tre giorni di screening ad Avezzano. Tamponi antigenici gratis a tappeto

Bisognerà prenotare e portare con sé carte d’identità e tessera sanitaria. La campagna di screening, per frenare il contagio da Covid 19, arriva ad Avezzano, nei giorni 4, 5 e 6 dicembre. Dalle ore 9 del mattino alle 19 saranno attive le postazioni per effettuare i tamponi antigenici su base volontaria.

Screening Covid 19 Avezzano, tutte le postazioni per sottoporsi al tampone antigenico

Drive through attivi all’Interporto di Avezzano, in via Aldo Moro e in via Sandro Pertini.

Sarà possibile fare i test rapidi, gratuiti, anche nelle palestre: Vivenza, Liceo Classico, Liceo Artistico, Stadio dei Pini, Via Pereto.

Inoltre saranno attive postazioni per tamponi antigenici anche nelle frazioni: alla scuola primaria di Paterno, Parrocchia di San Pelino, Gazebo antistante la Chiesa di Antrosano, alla sede Pro Loco di Cese nei locali dell’ex scuola e a Castelnuovo grazie alla postazione dell’ambulanza mobile.

Per la prenotazione si può chiamare il Centro Operativo Comunale, al numero 0863 1809815 oppure al numero 366 6712054. Il modulo da compilare per l’effettuazione dell’antigienico è scaricabile da questo link.